Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Iğdır'da
6 saat önce
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bir dizi temaslarda bulunmak için Iğdır'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bir dizi temaslarda bulunmak için Iğdır'a geldi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Iğdır Valiliği önünde Vali Enver Ünlü ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Valiliğe geçen Turagay, burada şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.
Toplantı yapmak üzere salona geçen Bakan Yardımcısı Turagay, kurum müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. - IĞDIR
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