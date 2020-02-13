Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Kapıkule'deki tır trafiğini rahatlatmak için elimizden geleni... - Son Dakika
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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "Kapıkule'deki tır trafiğini rahatlatmak için elimizden geleni...

6 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçişlerde tır şoförlerinin daha az beklemeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçişlerde tır şoförlerinin daha az beklemeleri için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Turagay Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Turagay, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tır trafiğinin rahatlatılması için Bulgar yetkilileriyle sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün de yine Bulgar Ekonomi Bakanı ve Bulgar Gümrük İdaresi Başkanı ile bir araya geleceklerini aktaran Turagay, "Kapıkule'de bu çilemizi bir şekilde sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sahanın bütün o tır yolcu ve araba trafiğini kaldırabilecek yapıya kavuşması için Kapıkule'yi modernize ediyoruz biliyorsunuz, inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde de açacağız." dedi.

Turagay, tır trafiğindeki rahatlamanın Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda genişletme yapmasına da bağlı olduğunu ifade etti.

Bu yöndeki talebin Bulgaristan tarafına iletildiğini belirten Bakan Yardımcısı Turagay, "Bu konuda bugünkü toplantıda somut adımlar atacağız. Sayın Valimizle, bölge müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla birlikte bu konu üzerinde çok duruyoruz. Bizim için Edirne de Kapıkule de tır şoförlerimiz de önemli." diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Kapıkule'deki tır trafiğini rahatlatmak için elimizden geleni...

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:59 Kaynak: AA
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