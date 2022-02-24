Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu

24.02.2022 12:41
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu

Ticaret Bakan Yardımcı Rıza Tuna Turagay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, vefat eden Şırnaklı iş adamı Mehmet Emin Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Ticaret Bakan Yardımcı Rıza Tuna Turagay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, vefat eden Şırnaklı iş adamı Mehmet Emin Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Acar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Merkez Yeşilyurt Mahallesi'ndeki taziye evinde Turagay, Aktaş ve Pehlivan, Acar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu

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Mehmet Emin Acar, İş Adamı, Ticaret, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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