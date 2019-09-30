Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçurmak, Antalya'da pamuk çiftçisinin sorunlarınını ve taleplerini ilk ağızdan dinledi. Bakan Yardımcısı Uçarmak, Başkan Yavuz'a pamuk çiftçisinin sorunlarını ilgili kurumlara ileteceğini belirterek "El birliği ile beyaz altın yeniden eski değerine kavuşturulur" diye konuştu.



Antalya'da pamuk hasadının başladığı hafta Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Daire Başkanı Seçkin Cenkış beraberindeki heyetle birlikte Antalya Pamuk ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini (Antbirlik) ziyaret etti. Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Uçarmak ve Cenkış'a birliğin pamuk tesislerini gezdirirken pamuk üreticisinin bu yıl yaşadığı sorunları ve devletten beklediği yardım taleplerini iletti.



Başkan Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'la baş başa yaptığı görüşmede dünya borsasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarımda girdi fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çekip, "Bu sorunlar tüm tarım dünyasını etkiledi. Özellikle pamuk üreticimiz bu girdi fiyatlarından büyük zarar gördü. Dünya borsasında pamuk fiyatlarının düşmesi, pamuk fiyatlarını dibe düşürdü. Pamuk çiftçimiz kar etmeyi unutup zarar etmemek için bir umut devletimizden yardım bekliyor" dedi.



Bu yıl hava şartlarınında olumsuz geçtiğine dikkat çeken başkan Yavuz, "Girdi fiyatları ikiye hatta üçe katlandı. Yaşanan mevsimsel etkenler yüzünden rekolte düştü. Üst üste yaşanan bu olumsuzluklar pamuk çiftçimizi nefes alamaz duruma getirdi. Biz birlik olarak çiftçimizin zarar etmemesi için, büyük çaba sarf ediyoruz. Hükumetimiz pamuk pirim fiyatını bu yıl beklenen fiyatta açıklarsa zararı maksimumda kapatırız" diyerek devletten yadım talep etti.



"El birliği ile beyaz altını yeniden eski değerine kavuşturulur "



Serik Çadır'da pamuk prese ve çırçır fabrikasını beraberindeki heyetle birlikte gezen Bakan Yardımcısı Uçarmak, Başkan Yavuz'a "Antbirlik kurumunu 3 yılda zarardan kar eden bir kurum haline getirdiniz. Kurumu bölge çiftçisiyle yeniden bütünleştirdiniz. Batan kurumu, dirilttiniz. Teknolojiyi yakalayıp çiftçiyi modern tarımla buluşturdunuz. Şimdi de çiftçinin sorunları için bizden hakkınız olan desteği istiyorsunuz. Ben de üzerimize düşen görevi yaparak, pamuk çiftçimizin yardım talebini Ankara'da ilgili kurumlara ve yetkili birimlere ulaştıracağım. El birliği ile beyaz altın yeniden eski değerine kavuşturulur" dedi. - ANTALYA