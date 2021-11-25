Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Gürcistan'da Uluslararası Zeytin Konseyi oturumuna katıldı - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) üyeler 114. oturumuna katıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen UZK üyeler oturumunda Türkiye'yi temsil eden Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, oturuma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uçarmak, Türkiye olarak daha önce Gürcistan'ın UZK'ye katılması ve yer almasını desteklediklerini ve konseyin şimdilik 18 üyeden oluştuğunu, ayrıca Azerbaycan ile Özbekistan'ın da bu teşkilatta yer almasını istediklerini kaydederek, "Bu konseyin ülkemize büyük katkıları oldu." dedi.

Gürcistan'daki zeytin tarımın geliştirilmesinde Türk firmalarının önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Uçarmak,"Zeytin ticaretini geliştirme yolunda Gürcistan'ın çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.

Uçarmak, Türkiye ile Gürcistan'ın iki sınır komşu ülke olduğunu ve ülkeler arasında kardeşlik ilişkilerinin mevcut olduğunu ifade ederek, Türkiye olarak Gürcistan'la her zaman dayanışma için bulunduklarını belirtti.

Uçarmak yarın Batum üzerinden Türkiye'ye döneceğini aktararak, Batum'da Türk nakliye şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceğini söyledi.

"Genel olarak fidanlar Türkiye'den getiriliyor"

UZK Dönem Başkanı Giorgi Svanidze ise Türk heyetinin Tiflis oturumuna katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gürcistan'da zeytin tarımının geliştirilmesi yönünde Türk ortaklarıyla başarılı çalışmaları yürüttüklerini aktaran Svanidze, "Gürcistan'daki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesinde Türkiye'nin katkısı çok büyük. Genel olarak fidanlar Türkiye'den getiriliyor." dedi.

Tiflis oturumuna 48 ülkeden yetkililerin katıldığı bilgisini paylaşan Svanidze, benzer etkinlikler ve Türkiye'nin de desteği ile Gürcistan'da zeytin tarımı alanında gelecekte de önemli başarıların elde edileceğini belirtti.

Açılışı dün yapılan UZK üyeleri 114. oturumu yarın sona erecek.