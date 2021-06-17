Son dakika haber... Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, şeref defterini imzalayan Uçarmak, sonrasında Su ile makamında görüştü. Su, Uçarmak ve beraberindeki heyetin ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirtti. Uçarmak'a ziyaretinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman da eşlik etti.

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