Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Ordu'yu ticaretin merkezi yapmak istiyoruz" - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "El birliği ile Ordu'yu ticaretin merkezi yapmak istiyoruz ve biz bunu başarabilecek güçteyiz." dedi.

AK Parti Ordu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Uçarmak'ın İl Başkanı Halit Tomakin'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Uçarmak'ın konuşmasına yer verilen açıklamada, Ordu'ya vefa borcunun olduğu ve ilgili bakanlık konularında elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığı kaydedildi.

Ordulu hemşehrilerine kalıcı katkı sunmak istediği ifade edilen açıklamada Uçarmak'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Fındık bizim olmazsa olmazımız. Fındığın yeni pazarlara açılması, ticari hacminin büyümesi için plan ve projelerimizi geliştirdik. Bugün fındık değerinde işlem görüyorsa AK Parti hükümetinin fındıkta kalıcı ve köklü çözümlere imza atmasıyla oldu. İnşallah fındığımızın dünya pazarlarına kolay ulaşması için stratejilerimizi daha da geliştireceğiz."

Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun, ticaret hacminin büyümesine önemli katkı sunacak bir yol olduğunu vurgulayan Uçarmak, "Bu yol ile birlikte benim için Ordu'nun dünyaya açılan penceresi olarak gördüğüm Ordu limanları ayrı bir fırsat. Sadece ilimizin değil, bölgenin ticari faaliyetini, ihracat ve ithalatını önemli ölçüde artıracak bir proje. Milletvekillerimizle belediye başkanımızla hep birlikte el birliği ile Ordu'yu ticaretin merkezi yapmak istiyoruz ve biz bunu başarabilecek güçteyiz."

Açıklamada, Tomakin'in Uçarmak'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirilerek, kendileriyle Ordu'nun ticari hacminin genişlemesi, ihracat ürünlerinin çoğaltılması ve pazar payının büyümesi ile alakalı görüşmeler yapacakları aktarıldı.