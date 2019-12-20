Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak:

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Termal kaynaklar her yerde olan bir kaynak değil. Termal kaynakların olması da turizmi yönlendiriyor. " dedi.

Uçarmak, Afyonkarahisar'da ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret ederek, kent ekonomisi hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar'ın kendi ayaklarının üzerinde duran iller arasında yer aldığını belirten Uçarmak, şöyle konuştu:

"Tarımı var, sanayisi var, imkanları çok iyi, yavaş yavaş da atağa kalkıyor. Afyonkarahisar imkanları yerinde bir il. Allah tarafından verilen bazı nimetleri de var onu da kabul etmek lazım. Termal kaynaklar her yerde olan bir kaynak değil. Termal kaynakların olması da turizmi yönlendiriyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız burada gördüğüm kadarıyla iyi hizmetler veriyor."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Serteser de Afyonkarahisar için çalıştıklarını vurgulayarak, "İhracatımızı artırmaya, ihracatın ötesinde iş adamlarımıza ekonomimizi nasıl daha fazla geliştiririz diye çalışmalarımız var. Afyonkarahisar daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.