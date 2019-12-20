Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: 'Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor' - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor"

6 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın ATSO'yu ziyareti Bakan Yardımcısı Uçarmak'ın konuşması, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in konuşması Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor"Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Termal kaynaklar her...

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın ATSO'yu ziyareti

Bakan Yardımcısı Uçarmak'ın konuşması,

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in konuşması

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Termal kaynaklar her yerde olan bir kaynak değil. Termal kaynakların olması da turizmi yönlendiriyor. " dedi.

Uçarmak, Afyonkarahisar'da ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret ederek, kent ekonomisi hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar'ın kendi ayaklarının üzerinde duran iller arasında yer aldığını belirten Uçarmak, şöyle konuştu:

"Tarımı var, sanayisi var, imkanları çok iyi, yavaş yavaş da atağa kalkıyor. Afyonkarahisar imkanları yerinde bir il. Allah tarafından verilen bazı nimetleri de var onu da kabul etmek lazım. Termal kaynaklar her yerde olan bir kaynak değil. Termal kaynakların olması da turizmi yönlendiriyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız burada gördüğüm kadarıyla iyi hizmetler veriyor."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Serteser de Afyonkarahisar için çalıştıklarını vurgulayarak, "İhracatımızı artırmaya, ihracatın ötesinde iş adamlarımıza ekonomimizi nasıl daha fazla geliştiririz diye çalışmalarımız var. Afyonkarahisar daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor

Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Bakan Dönmez: Elektrikte yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıyoruz Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Son Dakika Haberleri
01:50 Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü - Son Dakika
01:47 Arazi satma vaadiyle 40 milyon tl'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "HDP, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterememiştir" - Son Dakika
01:46 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
01:39 Arazi satma vaadiyle 40 milyon TL'lik vurgun yapmışlar - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:54:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Termal kaynaklar turizmi yönlendiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]