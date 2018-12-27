Ticaret Bakanı: ABD'nin ek gümrük vergilerini kaldırılmasını bekliyoruz
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını ayrıca, İran yaptırımlarından muafiyetin uzatılmasını beklediklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını ayrıca, İran yaptırımlarından muafiyetin uzatılmasını beklediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:14
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