Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı: ABD'nin ek gümrük vergilerini kaldırılmasını bekliyoruz

Ticaret Bakanı: ABD'nin ek gümrük vergilerini kaldırılmasını bekliyoruz

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını ayrıca, İran yaptırımlarından muafiyetin uzatılmasını beklediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı: ABD'nin ek gümrük vergilerini kaldırılmasını bekliyoruz, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını ayrıca, İran yaptırımlarından muafiyetin uzatılmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:14 

İran, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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