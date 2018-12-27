Ticaret Bakanı: ABD'nin ek gümrük vergilerini kaldırılmasını bekliyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını ayrıca, İran yaptırımlarından muafiyetin uzatılmasını beklediklerini söyledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak