Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Muş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6. İş Forumu'nun ardından Cabbarov'u makamında ziyaret etti.

Bakan Muş, görüşmeyle ilgili Twitter'daki paylaşımda, görüşmenin verimli geçtiğini, ikili ticari ilişkileri, ülkeler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı, yatırımları, müteahhitlik sektörünü ve lojistik konuları ele aldıklarını bildirdi.

Muş daha sonra, Fairmont Otel'de Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava ile görüştü.

Bakan Muş görüşmeyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi, hizmet ticareti, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu ve gümrük konularında iş birliği gibi önemli gündem başlıklarını ele aldık" ifadelerini kullandı.