Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cenevre'de Çek ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cenevre'de Çek ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla görüştü

12.06.2022 23:23
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cenevre'de Çek ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Cenevre'de düzenlediği 12. Bakanlar Konferansı'na katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya ve Lübnan'ın ticaret bakanlarıyla ikili görüşmede bulundu.

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Cenevre'de düzenlediği 12. Bakanlar Konferansı'na katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya ve Lübnan'ın ticaret bakanlarıyla ikili görüşmede bulundu.

Muş, Twitter hesabından Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüşmesine dair yaptığı paylaşımda, "İkili ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik konularını ele aldık. Lübnan ile ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ile bir araya geldiklerini belirten Muş, görüşmede Çekya ile "ikili ticari ilişkiler, yatırımlar, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Mekanizması, Türkiye-AB ilişkileri ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularını ele aldıklarını" bildirdi.

Muş, DTÖ 12. Bakanlar Konferansı'ndaki konuşmasında reform çağrısı yaparak, "DTÖ'nün reforma gitmesinin uzun süredir beklenen ve salgın sonrası dönemin en önemli gündemlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Belirgin hedef ve somut çalışma planlarının olduğu kapsayıcı ve dengeli bir reform sürecini acilen başlatmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Son yılların en önemli toplantısı

15 Haziran'a kadar sürecek Konferansta, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından Örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, Ukrayna'daki savaş, balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması ve DTÖ'nün reformu konuları ele alınacak.

Örgütün son dört buçuk yıldaki en önemli etkinliği olarak gösterilen konferansa, DTÖ üyesi 164 ülkeden yaklaşık 100 bakan katılıyor.

DTÖ'nün 11. Bakanlar Konferansı Aralık 2017'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü, Mehmet Muş, Türkiye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cenevre'de Çek ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

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