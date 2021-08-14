Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

14.08.2021 23:31
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Vali Canalp, Bakan Muş'u Valilik binası önünde karşıladı.

Vali Canalp, Bakan Muş'u Valilik binası önünde karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Muş, Vali Canalp ile makamında basına kapalı görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Vali Canalp'in Bakan Muş'a kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerden brifing alan Bakan Muş, gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

Bakan Muş'a ziyaretinde Edirne Valisi Canalp, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Edirne Ticaret Borsası Edirne Ticaret Borsası Ticaret Bakanı Muş: '205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulünün yakalanması gerçekleştirildi' Ticaret Bakanı Muş: '205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulünün yakalanması gerçekleştirildi' Bakan Muş: 18 ayda 53 milyar lira kamu zararının önüne geçtik Bakan Muş: 18 ayda 53 milyar lira kamu zararının önüne geçtik

Mehmet Muş, Ticaret, Edirne, Muş, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:08 İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya gittiği için eleştirilen Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye döndükten sonra konuştu
23:57 Fas'ın peri masalı sona erdi! Dünya Kupası'nda finale Fransa yükseldi
23:21 Beşiktaş uyarmıştı! Sakat sakat sahaya çıkan Romain Saiss maça devam edemedi
23:09 Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi
22:53 İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, Almanya'dan Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu'nu karşıladı
22:56 AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken İmamoğlu paylaşımı: Rakibimizi 6'lı masa değil mahkeme belirledi
22:44 Saat veren Ekrem İmamoğlu vatandaşları yine Saraçhane'ye çağırdı
22:43 Rusya'da kadın taraftarın öptüğü TRT yorumcusu Tarık Üstün'ü Katar'da erkek taraftarlar rahatsız etti
22:27 Arınç'tan İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası sert çıkış: Utanç verici ve umut kırıcı
22:17 Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan destek geldi: Türkiye'de demokrasi için kara bir gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 00:56:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne'de ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement