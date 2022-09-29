Ticaret Bakanı Muş, TESK'in 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar hangi alanda desteğe ihtiyaç duyarsa o alanda gerekli desteği sunmak için ellerindeki imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

Muş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) 21'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sayıları 2 milyonu aşan esnaf ve sanatkarların, üretim ve istihdama katkılarıyla iktisadi ve sosyal yapının temel parçalarından biri olduğunu söyledi.

Teknolojinin getirdiği olanaklar ve tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişimin, esnaf ve sanatkarın iş yapma şeklini her geçen gün etkilediğini belirten Muş, bu şartlarda esnaf ve sanatkarın rekabet gücünü korumasının güç olabileceğine işaret etti.

Muş, esnaf ve sanatkarı ilgilendiren gelişmeleri doğal sürecine bırakılmayacak kadar önemli gördüklerini ve bu alandaki faaliyetleri kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek, "Esnaf ve sanatkarlarımız hangi alanda desteğe ihtiyaç duyarsa o alanda gerekli desteği sunmak için var gücümüzle elimizdeki imkanları seferber ediyoruz." dedi.

Ahilik teşkilatının temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlar için Anayasa'da yer alan "Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır." hükmü gereğince çalıştıklarını vurgulayan Muş, salgın sürecinin esnaf ve sanatkar üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan destekler

Muş, söz konusu dönemde global şirketlerin dahi mali tablolarının kötüleştiğini belirterek, salgının ülkede görülmesinin ardından hayata geçirilen düzenlemelerle esnaf ve sanatkarın iktisadi faaliyetlerinin iyileştirilmesi için pek çok tedbirin hayata geçirildiğini anlattı. Esnaf ve sanatkara yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine değinen Muş, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 4,6 milyar lirayı aşan tutar destek olarak esnafa aktarıldı. Ticaret erbabına faaliyet kollarına göre 3 bin-5 bin lira tutarlı destekler sağlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 4,3 milyar lirayı aşan destek verildi. Sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışarak ve daha çok üreterek bu günlerden güçlenerek çıkacağımıza gönülden inanıyorum."

Bakanlık olarak meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare mekanizmalarını sürekli canlı tuttuklarını da söyleyen Muş, "Taleplerinizi her zaman bizlere iletiyorsunuz ve iletebilirsiniz, esnaf ve sanatkarı daha iyiye taşımak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya gayret göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.