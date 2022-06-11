GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü

11.06.2022 16:33

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Muş, daha sonra belediye toplantı salonunda iş insanlarıyla buluştu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Muş, toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Muş'a, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve İl Başkanı Eyüp Özkeçeci eşlik etti.

GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep iş dünyasının temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

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