Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

10.08.2022 22:23
Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Muş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Kayseri'de Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın bir dönem dericilik yaptığı ve esnafı teşkilatlandırdığı Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Bakan Muş'a, geçmişte kullanılan bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, ayakkabıcılık, urgancılık ve halıcılık olmak üzere 12 zanaata ait araç ve gereçler bulunan müze hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kayseri OSB'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret eden Bakan Muş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak ürünleri inceledi.

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Kaynak: AA

Ahi Evran, Kayseri, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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