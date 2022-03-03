Ticaret Bakanı Mehmet Muş Macaristan'da - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.

Başkent Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu"na katılan Bakan Muş, Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Palkovics ile görüştü.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşme gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.