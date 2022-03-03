Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü

03.03.2022 20:41
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Başkent Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu"na katılan Muş, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk firmaları ve Türk iş insanlarıyla görüştü.

Toplantıya, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın yanı sıra Türk Hava Yolları, Çelebi, Yarış Kabin, Polat Holding, Şişecam ve City Pearl firmalarının yetkilileri katıldı.

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Mehmet Muş, Macaristan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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