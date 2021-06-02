Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:03 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ise yapmış... - Son Dakika Ekonomi
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