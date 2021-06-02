Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. - Son Dakika
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir." - ANKARA
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2.06.2021 13:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. - Son Dakika