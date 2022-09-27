Ticaret Bakanı Muş: "Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti"

Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Mersin 'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Muş, Mersin, Muş, Güncel, Son Dakika

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