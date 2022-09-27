Ticaret Bakanı Muş: "Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti" - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş: "Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti"

27.09.2022 10:48

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mehmet Muş, Mersin, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş: 'Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş: "Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti" - Son Dakika
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