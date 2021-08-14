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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

14.08.2021 15:39
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtiğini söyledi.

Bakan Muş, Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Edirne'nin Türkiye'nin batıya açılan kapısı ve yüzü olduğunu belirtti.

Edirne'deki sınır kapılarından ihracatın önemli bir kısmının yapıldığını ifade eden Muş, "Bu kapılar vasıtasıyla Avrupa'ya ürünlerimizi sevk ediyoruz. Tedarik sağlıyoruz. Bu ilin öyle bir özelliği var. Edirne serhat şehri, Devlet-i Aliyye Osmanlı'nın başkentlerinden. İsmi çok büyük bir şehir, çok kıymetli bir şehir." dedi.

Muş, hükümetin kente çok ciddi yatırımlar kazandırdığını, Edirne'nin ismine yakışır şekilde yıldız gibi parlayacağını dile getirdi.

Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığını belirten Muş, şöyle devam etti:

"Dün Bozkurt'taydık, bir kez daha orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hastanede tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ondan önce yangınlara müdahale ettik, orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yıl doğal afetlerle büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde hem seller hem yangınlar... Bir tarafta aşırı yağış, bir tarafta aşırı ısınma, aşırı sıcaklıklar ve kuraklık maalesef bu tip olayları tetikleyebiliyor. "

Bakan Muş, yangınların çıkış sebebinin sabotaj olup olmadığı ya da diğer unsurlarla ilgili araştırmaların devam ettiğini ve yanan ormanların ülkeye tekrar kazandırılacağını vurguladı.

"Bu yılki büyüme tahmini yüzde 8'in üzerinde"

Türkiye'nin gelişen bir ülke olduğunu ve nüfusunun 84 milyonu geçtiğini söyleyen Muş, "Ekonomisi hızlı büyüyen, geçen sene 1,8 ekonomimiz büyüdü. Bu sene en son bir araştırma şirketi, bu reyting şirketlerinin bir tanesi, Türkiye'nin büyüme hızını daha önce düşürenler, şimdi tekrar 7,9'a çıkartmışlar. Bizim tahminimiz aslında 8'in üzerine çıkacağı yönünde bu yılki büyümemizin. Dolayısıyla Türkiye hem geçen sene büyüdü hem de bu sene bir büyüme performansının içinde." diye konuştu.

Muş, Kovid-19 salgınıyla birlikte dünyada hem ticaret hem de iş yapma şekillerinin değiştiğini, Türkiye'nin bu kapsamda güvenilir ve kaliteli bir tedarikçi olduğunu dile getirdi.

Bakan Muş, şunları ifade etti:

"Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 200 milyar dolar ihracatı geçti. Edirne'yi seçmemizin arkasında bunlar yatıyor. Sınır kapılarımızdaki işleyişi, aksaklıkların olup olmadığını yerinde bakıp oraları incelemek için buradayız. Buradan Avrupa'ya çok ciddi bir sevkiyat var. Bizim ihracatımızın yarısından fazlası Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği olmayıp ama Avrupalı olan ülkelere yapılıyor. Dolayısıyla bizim için burası çok önemli. 200 milyar dolar inşallah yıl sonunda çok daha farklı noktalara taşınacaktır. Önümüzdeki yıl da inşallah bunun üzerine koyarak yukarılara gitme hedefindeyiz. Çok ciddi bir altyapı çalışmamız var, bunun bir taraftan finansmanını düşünüyoruz."

"Türkiye, cari fazla veren ülke noktasına geldi"

Türkiye'nin uzun yıllar cari açıkla uğraştığını belirten Muş, krizlerin temelinde bütçe ve cari açık ile borç yükünün olduğunu söyledi.

AK Parti hükümeti döneminde 36 milyar dolardan 200 milyar doları aşan bir ihracatın olduğunu dile getiren Muş, "İthalat ve ihracat arasındaki makas sürekli kapatılmış. Sürekli onu kapatmışız. Bugün artık ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 mü olacak yüzde 85 mi olacak bunu tartışıyoruz. 85'i nasıl çıkarıyoruz bunu tartışıyoruz. 90'a nasıl çıkarırız bunun hesabındayız. Biz 100 dolarlık ithalat yapıyorsak 90 lirasını bunun ihracattan kazanmamız lazım. Bunun hesabı içindeyiz." dedi.

Türkiye'nin cari fazla veren ülke noktasına geldiğine işaret eden Muş, "Bütçe açığındaki düşük oranlar, halen Avrupa'nın bu konudaki en düşüğüyüz ve kamu borcundaki borç oranı en düşük ülkelerin başında geliyoruz. Vatandaşlarımızın borçluluk oranı OECD içinde en düşük. Cari açık tarafını da kontrol altına aldığınız zaman inşallah bizim gündemimizde geçmişte yaşadığımız acı hatıralar bir daha yaşanmayacak ve ülkede refah daha farklı şekilde yükselmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceği parlak"

Türkiye'nin bu yıl ciddi bir atak yapacağını vurgulayan Muş, "Pandemi olmasaydı, afetler olmasaydı, turizm gelirlerimiz 2 katından fazla olacaktı. 2023 yılında Türkiye'nin turizm hedefleri 65 milyar dolardı. O açıdan biraz burada mevzi kaybettik. Mevzi kaybettiğiniz zaman biraz geri gelip koşacağız ve o engeli aşmış olacağız." dedi.

Muş, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu, kendi kendine yetebilme noktasına taşındığını ifade ederek, "84 milyon ekonomik olarak daha güvenli noktaya gelmiş olacak. Biz bu işle çok uğraştık, mücadele ettik. Bu alanlarda başarı elde etmek çok kolay olmuyor. Dünyada ekonomik mücadeleler çok daha zor, çok daha çetrefilli ve mücadele isteyen alanlar. Ülkemiz bir noktaya geldi. Bundan sonrası geçmişe göre daha kolay." diye konuştu.

Bakan Muş, hizmet ticareti, ihracatı, sağlık turizmi, yazılım ihracatı, eğitim, tasarım, lojistik ve müşavirlik hizmetlerine yönelik önemli çalışmalar içinde olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği hedefleri

Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini koruduğunu söyleyen Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak için gereken adımları atıyoruz. Yapacaklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, Avrupa'nın tam üyesi olması için mücadelesini sürdürüyor. Burada karşılaştığımız zorluklar var, karşılaştığımız bazı çifte standartlar var. Biz Avrupa Birliği'ndeki muhataplarımızdan daha adilane bir şekilde davranmalarını istiyor ve bekliyoruz. Bugün Türkiye'yi kabul edilen ülkelerle mukayese ettiğiniz zaman hem gelişmişlik anlamında hem eğitim anlamında hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda aslında onlardan geride değil pek çoğundan daha ileride bir ülke. Ama iş bizi tam üyeliğe almaya geldiği zaman bazı politik saiklerle hareket ediliyor. Bu bizi üzüyor buna gerek yok."

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılmasının sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin de lehine olacağını vurgulayan Muş, "Avrupa Birliği de bu işten kazançlı çıkacaktır. Türkiye 90 milyona yaklaştı nüfus olarak, Avrupa Birliği'nin nüfus olarak yüzde 25'ini oluşturuyor. Bugün 10 bin dolar civarında nominal kişi başına düşen gelir. Bu 40 bin dolara çıktığı zaman nominal olarak Türkiye'deki ekonomik hareketi ve ekonomik aktiviteyi düşünün, buradan Avrupa Birliği'nin tamamı faydalanacak." dedi.

Muş, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği noktasında çalışmaları sürdüreceklerini, aynı çalışmaları Avrupalı muhataplarından da beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin bazı politik, fuzuli tartışmalarla üyeliğinin, girişimlerinin, çalışmalarının ertelenmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Muş, bu durumdan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını, kazancın iş birliğiyle olacağını söyledi.

Muş, AK Parti'nin genç bir parti olarak 20 yaşına girdiğini, 20'li, 30'lu ve 50'li yaşlarıyla olgun yaşlarında da Türkiye'ye güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğini bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın da konuşma yaptığı toplantıya partililer katıldı.

Mehmet Muş, Türkiye, Edirne, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Mehmet Muş, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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