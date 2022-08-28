Bakan Muş: "Küresel ihracattan aldığımız pay, son 20 yılda 4 kattan fazla artmıştır" - Son Dakika
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Bakan Muş: "Küresel ihracattan aldığımız pay, son 20 yılda 4 kattan fazla artmıştır"

28.08.2022 11:42
Bakan Muş: "Küresel ihracattan aldığımız pay, son 20 yılda 4 kattan fazla artmıştır"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sapanca'da düzenlenen "Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı"nda konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sapanca'da düzenlenen "Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı"nda konuştu. (1)

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Kaynak: AA

Mehmet Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Muş: 'Küresel ihracattan aldığımız pay, son 20 yılda 4 kattan fazla artmıştır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Muş: "Küresel ihracattan aldığımız pay, son 20 yılda 4 kattan fazla artmıştır" - Son Dakika
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