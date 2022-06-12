Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan DTÖ'de reform yapılması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan DTÖ'de reform yapılması çağrısı Açıklaması

12.06.2022 19:37
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan DTÖ'de reform yapılması çağrısı Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yapılanmasında reforma gidilmesinin, Kovid-19 salgını sonrası dönemin en büyük önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yapılanmasında reforma gidilmesinin, Kovid-19 salgını sonrası dönemin en büyük önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

DTÖ'nün Cenevre merkezinde düzenlenen 12'nci Bakanlar Konferansındaki konuşmasında Muş, Kovid-19 sonrası küresel ekonomik kalkınma, küresel gıda krizi ve DTÖ reformu gündemlerine değindi.

Muş, 11'inci Bakanlar Konferansından bu yana dünyanın eşsiz zorluklara şahitlik ettiğini anımsatarak, "Küresel salgın sadece sağlık hizmetlerimizi değil aynı zamanda küresel ekonomi ile ticari ve sosyal sistemimizi derinden etkiledi. Küresel ticaret ve büyümede ciddi düşüşler gözlemlendi." dedi.

"Önleyici tedbirler sayesinde güçlü toparlandık"

Kovid-19'un ilk zamanlarda her ülke gibi Türkiye'yi de ekonomik olarak olumsuz etkilediğini kaydeden Muş, "Önleyici ekonomik ve sosyal politikalar sayesinde Türkiye geçen yıl yüzde 11, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,3'lük büyümeyle güçlü bir toparlanmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, Kovid-19 ve bölgesel gerilimlerin beklenmedik sonuçlarının küresel bir ekonomik bunalıma yol açtığını belirterek, "Mevcut gerileme karşısında küresel değer ve tedarik zincirlerinin etkililiği ve güvenliği yeniden ele alınmalıdır. Gıda ve tıp gibi belli başlı hayati önem taşıyan sektörlerde stratejik özerkliğin önemi yeniden keşfedilmektedir." ifadesini kullandı.

Bu zorlukların aynı zamanda küresel alanda ekonomi ve ticaret yönetiminin öneminin göstergesi olduğuna dikkati çeken Muş, "Küresel sorunlar küresel çözümler gerektirmektedir. Bu yüzden tıbbi ve jeopolitik krizlerin küresel bir ekonomi ve gıda krizine dönüşmesinin önüne geçmek için birlikte çalışmalıyız." dedi.

"Kapsayıcı bir reform sürecini acilen başlatmalıyız"

Muş, mevcut küresel sorunların çözülebilmesi için DTÖ'nün merkezde olduğu, kurallara dayalı, serbest, öngörülebilir, adil ve kapsayıcı bir çok yönlü ticari sistemin benimsenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Türkiye olarak DTÖ'nün reforma gitmesinin uzun süredir beklenen ve salgın sonrası dönemin en önemli gündemlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Belirgin hedef ve somut çalışma planlarının olduğu kapsayıcı ve dengeli bir reform sürecini acilen başlatmalıyız." çağrısında bulundu.

DTÖ'nün mevcut Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması ve Temyiz Organının işlevsizliğinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Muş, reform gündeminde bu organların yapısının değiştirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

DTÖ daha etkili çözümler sunmalı

Muş, bir diğer reform gündemi olarak DTÖ kanunnamesinin bugünün küresel ticari şartlarına göre güncellenmesi, son olarak da DTÖ'nün zorlayıcı küresel sorunlara daha etkili çözümler sunması gerektiğini açıkladı.

12. Bakanlar Konferansında Kovid-19 ve sonrası döneme ait daha etkili mücadele kararları beklediğini belirten Bakan Muş, "Aşılar için fikri mülkiyet hakkından feragat edilmesi, bu süreçte DTÖ'nün rolünü daha önemli hale getirecektir." dedi.

Muş, katılımcı ülkelere küresel tarım ticareti akışının daha düzgün ve sorunsuz hale gelmesi için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Son yılların en önemli toplantısı

Konferansta, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından Örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, Ukrayna'daki savaş, balıkçılık sübvansiyonları ile Örgütün reformu konuları ele alınacak.

Örgütün son dört buçuk yıldaki en önemli etkinliği olarak gösterilen konferansa, DTÖ üyesi 164 ülkeden yaklaşık 100 bakanın katılacağı açıklandı.

15 Haziran'da sona erecek konferansta Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş temsil ediyor.

Bakan Muş, ayrıca farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

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