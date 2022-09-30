Belediye ziyaretinin ardından Muş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde esnaf temsilcileriyle görüştü, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında da Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçen Muş, burada düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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