Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

17.04.2022 15:58
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Muş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Muş, Ustaoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra aynı güzergahta yer alan Büyükşehir Belediyesine yürüyerek geçen Muş, yolda esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Bakan Muş, Büyükşehir Belediyesi girişinde de şeref defterini imzalayarak, Başkan Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.

Buradaki ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, İl Başkanı Sezgin Mumcu ile görüştü, ardından düzenlenen toplantıda partililerle buluştu.

Basın kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde Bakan Muş'a, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile diğer ilgililer eşlik etti.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU CHP'li Ağbaba, esnafa özel elektrik tarifesi uygulanmasını önerdi CHP'li Ağbaba, esnafa özel elektrik tarifesi uygulanmasını önerdi

Mehmet Muş, Trabzon, Esnaf, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement