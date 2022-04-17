Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Muş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Muş, Ustaoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra aynı güzergahta yer alan Büyükşehir Belediyesine yürüyerek geçen Muş, yolda esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Bakan Muş, Büyükşehir Belediyesi girişinde de şeref defterini imzalayarak, Başkan Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.

Buradaki ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, İl Başkanı Sezgin Mumcu ile görüştü, ardından düzenlenen toplantıda partililerle buluştu.

Basın kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde Bakan Muş'a, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile diğer ilgililer eşlik etti.