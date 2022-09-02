BAKAN MUŞ BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR - Son Dakika
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BAKAN MUŞ BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR

02.09.2022 18:55
BAKAN MUŞ BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş 2022 yılı ağustos ayında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13,15'lik büyüme ile ihracat rakamlarının 21,3 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Ticaret Bakanı Muş, Gaziantep'te katıldığı Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde (GAİB) katıldığı programda ticaret ve ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bakan Muş, Gaziantep'in Türkiye ihracat rakamlarında büyük paya sahip olduğunu ve geçtiğimiz yıl 10 milyar doları geçen ihracatıyla Türkiye'nin 5'inci sırasında yer aldığını dile getirdi. Bakan Muş, yaşanan kriz sürecinde ABD Merkez Bankası'nın küçülmeye başladığını ve Ukrayna'da devam eden savaş ve Tayvan krizinin riskleri beraberinde getirdiğini kaydederek, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

'TÜRKİYE İHRACATTA YENİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR'

Türkiye'nin ihracat rakamları ile başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Muş, sözlerini şöyle tamamladı İhracatımız geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre, yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu bugüne kadar en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8'inci ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır. Dış ticaret hacmimiz yüzde 28,39 artarak 54 milyar dolara yükselmiştir. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya 1 milyar 662 milyon dolar. ABD 1 milyar 480 milyon dolar. Irak 1 milyar 258 milyon dolarla başı çekti. 2022 yılı ağustos ayında TL ile İhracat yaptığımız ülke sayısı 164, TL ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 439 olmuştur. 2022 yılı ağustos ayında TL ile yapılan ihracat bir önce yılın aynı ayına göre yüzde 109 artış göstermiştir. (DHA)

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Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı GTO Başkanı Yıldırım, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi GTO Başkanı Yıldırım, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Kaynak: DHA

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