Ticaret Bakanı Muş'tan "ihracat payı" açıklaması: 20 yılda 4 kattan fazla arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hizmet İhracatçıları Birliği'nce Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otelde düzenlenen Hizmet İhracatı ve İşbirliği Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda sektör temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Muş, Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamlarıyla ilgili bilgiler verdi. Kamu ve özel sektör girişimleriyle ticareti daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan "Muş, Ülkemiz, mal ihracatında olduğu gibi hizmet ihracatında da uluslararası camiada adını duyurmuş bir ülke konumundadır. Nitekim küresel ihracattan aldığımız pay, son 20 yılda 4 kattan fazla artmış. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş seviyelere çıkmış bulunuyoruz. Ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki önemli konumunun yanı sıra kıymetli ihracatçılarımız ve birliğimizin ortaya koyduğu özverili çalışmaların katkıları da çok fazladır. Şüphesiz; bu başarı, hepimizin eseridir.

"ÖZEL SEKTÖRÜMÜZDE YENİ BAŞARILAR HEDEFLİYORUZ"

Hepimiz farkındayız ki Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde Yeni Türkiye Ekonomi Modeli doğrultusunda belirlenen hedeflerimizin gerçekleşmesi noktasında, kamu ve özel sektörümüzün bütün aktörlerinin omuz omuza mücadele vermesi, kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu nedenle daha önce beraber başardığımız gibi önümüzdeki süreçte de kamu olarak desteklediğimiz özel sektörümüzle yeni başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda burada yapılan çalıştayı ve sonuçlarını çok önemsiyorum diye konuştu.

"HİZMET İHRACATI, PANDEMİNİN ETKİLERİNİ GERİDE BIRAKTI"

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuzluğu Türkiye'nin geride bıraktığını anlatan Bakan Muş, Salgının etkilerinin azalmasıyla küresel ekonomideki toparlanmada meydana gelen ivme akabinde, maalesef Rusya- Ukrayna Savaşı ile tekrar bir durgunluk kendisini hissettirmektedir. Ancak bu şartlara rağmen Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki tüm imkan ve desteklerimizi sanayimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kullanmaktayız. Büyük bir memnuniyetle şunu ifade etmek isterim ki; tüm zorlu koşullara rağmen, sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz. İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydeden ekonomimizin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz. Hizmet ihracatımız, pandeminin etkilerini geride bırakmış. 2021 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem hizmetler dengesi ise 26,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır dedi.

"İHRACATÇILARIMIZA 1,9 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Ticaret Bakanlığı olarak her türlü yatırımı desteklediklerini aktaran Bakan Muş, "2022 Ocak-Haziran dönemi hizmet ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 70 oranında artarak, 33 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaretimize yönelik nihai hedefimiz; bu oranı yükselterek, cari açık konusunu ekonomimizin gündeminden kalıcı olarak çıkmasını sağlamaktır. 2012 yılından bugüne kadar ihracatçılarımıza, bakanlık olarak 1,9 milyar liralık destek sağladık. Yeni kararlarımızla daha güçlü bir şekilde destek sağlamaya da devam edeceğiz. Eminim ki uluslararası rekabet gücümüzü artıracak, günümüz şartlarına uygun bu yeni kararlar, hizmet sektöründeki gücümüze güç katıp, firmalarımıza uluslararası piyasalarda daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacaktır.

"HİZMET SEKTÖRÜ CARİ AÇIĞIN KAPANMASINDA KİLİT OYNAYACAK"

Bununla beraber bakanlığımız, ihracat gelirlerimizin eksiksiz ölçülebilmesini temin edip, hizmet ticareti istatistiklerinin iyileştirilmesi çalışmalarında öncü bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda başta sağlık hizmeti ihracatı istatistikleri olmak üzere istatistik çalışmalarında önemli bir aşamaya gelinmiş bulunmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda hizmet ihracatımızda yeni bir rekora imza atarak, 2022 yıl sonu hedefimizi; daha önce belirlediğimizin üzerine çıkacağını birliğimizden bekliyoruz. Böylece hizmet sektörümüz, ülkemiz hizmet ihracatını rekor rakamlara ulaştırarak, cari açığın kapanmasında kilit bir rol üstlenecektir" ifadelerini kullandı.