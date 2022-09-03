Muş'a Giden Garo Paylan, Tarihi Manastırın Ahır Olarak Kullanılmasına Tepki Gösterdi: 'Her Türlü İnanca Böyle mi Saygılısınız'

Kaynak: AA

Mehmet Muş, Trabzon, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ticaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildi - Son Dakika

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