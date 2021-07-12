Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 14 Temmuz'da Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ziyaretinde, Almanya'nın Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de bir araya gelecek. Heyetler arasında gerçekleştirilecek toplantıda; Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizması, iki ülke arasındaki yatırımlar, turizm ve enerji konuları, inşaat ve müteahhitlik ilişkileri ile üçüncü ülkelerde yapılabilecek olası ortak projeler de ele alınacak.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uyguladığı çelik önlemleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularının da görüşüleceği toplantıda, Avrupa Birliği ile ilişkiler de değerlendirilecek. Bakan Muş, Almanya ziyareti kapsamında ayrıca Türkiye ve Almanya'nın özel sektör temsilcileriyle buluşarak ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye götürülmesi amacıyla bir toplantı da gerçekleştirecek. - ANKARA