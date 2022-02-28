Ticaret Bakanı Muş, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

28.02.2022 11:51
Ticaret Bakanı Muş, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında ihracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini bildirerek, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında ihracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini bildirerek, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İhracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini vurgulayan Muş, "Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

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Mehmet Muş, İhracat, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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