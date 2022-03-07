Ticaret Bakanı Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj'la Kapıkule'de görüştü - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj'la Kapıkule'de görüştü

07.03.2022 16:44

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görüştü.

Bakan Muş'u Kapıkule Sınır Kapısı'na gelişinde Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı.

Kapıkule VİP salonunda Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Bakan Muş'a çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muş, aldığı brifingin ardından Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj'ı karşıladı. Muş ve İbrahimaj ikili görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşme basın kapalı yapıldı.

Toplantıda, gümrük kapılarının modernizasyonu ve gümrük işlemlerine ilişkin karşılıklı tecrübelerin paylaşıldığı öğrenildi.

Ardından konuk Bakan ve Ticaret Bakanı Muş, Kapıkule Gümrük Sahası'nı gezdi, incelemede bulundu.

Bakanlara Edirne Valisi Canalp, Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da eşlik etti.

Gümrükteki incelemelerin ardından Bakan Muş ve Bakan İbrahimaj, II. Bayezid Külliyesinde yer alan Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi'ni ardından Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Konuk Bakan İbrahimaj'ı İstanbul'a uğurlamasının ardından Bakan Muş da programını tamamlayıp kentten ayrıldı.

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Ticaret Bakanı Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj'la Kapıkule'de görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj'la Kapıkule'de görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj'la Kapıkule'de görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj'la Kapıkule'de görüştü

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Maliye Bakanı, Ekonomi, Ticaret, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj'la Kapıkule'de görüştü - Son Dakika


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