Ticaret Bakanı Muş, Bosna Hersek'te resmi temaslarda bulundu - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11'incisi düzenlenen Saraybosna İş Forumu kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, resmi temaslar gerçekleştirdi.???????

Bakan Muş, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ve Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ile görüştü.

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığınca yapılan açıklamada, ikilinin, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesinde çalışmaların devamlılığı hususunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada, Bosnalı Bakan Kosarac'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik olmak üzere, konseyin tüm üyeleriyle olan iyi ilişkilerine dikkati çektiği kaydedildi.

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanlığınca yapılan açıklamada da görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Bosna Hersek Federasyonu'nda yapılabilecek Türk yatırımları üzerine konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada, Novalic'in, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artarak devam ettiği ve Türk yatırımlarına açık olduklarının altını çizdiği belirtilirken Bakan Muş'un, iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Bosna Hersek'e, özel ayrıcalıklar verdiğini söylediği aktarıldı.