Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti

27.04.2022 22:53

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in (28) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in (28) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Muş, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği kentte, 22 Nisan'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Kerek'in Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki baba ocağına gitti.

Muş, burada kurulan taziye çadırında şehidin babası Salim ve annesi Elif Kerek'e başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından verilen iftara katılan Muş, ardından polis evinde iş adamlarıyla bir süre sohbet edip kentten ayrıldı.

Programlara, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve diğer ilgililer eşlik etti.???????

Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti

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Mehmet Muş, Ticaret, Denizli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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