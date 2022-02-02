Ticaret Bakanı Muş: "Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır" - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

"Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen teşvik belgesi sayısı ve tutarında rekor kırılmıştır. Bu vesileyle 53 milyar liralık yatırımın önü açılarak binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır"

"Bizim ekonomideki rotamız bellidir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. İhracatta elde ettiğimiz başarılar da rotamızda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesi olmuştur"

"Ekonomi güven endeksimiz Ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır"