Tic?aret Bakanı Muş, mesire alanının açılışına katıldı - Son Dakika
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Tic?aret Bakanı Muş, mesire alanının açılışına katıldı

02.07.2022 17:05

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'un yatırıma ihtiyacı olduğunu, üretim ve imalat sanayindeki yatırımların Erzurum'a kazandırılmasıyla kentin bambaşka bir çehreye bürüneceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'un yatırıma ihtiyacı olduğunu, üretim ve imalat sanayindeki yatırımların Erzurum'a kazandırılmasıyla kentin bambaşka bir çehreye bürüneceğini belirtti.

Palandöken Dağı eteklerindeki Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi 1. Etap Mesire Alanı'nın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Palandöken ilçesinde yapılan yatırımların sinevizyon gösterimi yapıldığı programda konuşan Bakan Muş, içerisinde bulunulan mekanın Palandöken Belediyesi tarafından temizlenip yatırım yapılarak insanların istifadesine sunulduğunu söyledi.

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan güzel manzaranın yazın ve kışın Erzurum'un en çok ziyaret edilen ve Erzurum'un kalbi denilebilecek bir alan olduğunu bildiren Muş, "Yeşiliyle zaten bu alan oldukça sık ve insanlara rahat nefes aldıran bir alan olarak öne çıkıyor. Bu tür tesisle beraber insanlar daha eğlenceli, daha rahat aileleriyle ve çocuklarıyla zaman geçirebilecekleri mekana kavuşmuş oluyorlar." dedi.

Muş, yeşili artırmak, çevreyi düzenlemek ve korumanın kendilerinin ve yerel yönetimlerin ilk önceliği olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bütün ilçe belediyelerimize bakın. Her biri bunlarla ilgili bir yarış içerisindedir. Yaptıkları faaliyetlerde ve çalışmalarda olabildiğince bunu öne çıkarmaya çalışırlar. Zaten Erzurum'un şu an içerisinde bulunduğumuz alanın doğası, Allah'ın yarattıkları zaten harikulade güzel. Bir de tabi bu temizlenip daha önceki hafriyattır diğer atıkların depolandığı bir alandan buraya dönüştürüldüğü zaman işte böyle güzel bir atmosfer ortaya çıkabiliyor. Su burada derlenmiş, toplanmış ve insanların istifadesine sunulmuş. Biraz daha yukarı çıktığınız zaman etraf tesislerle dolu. Buraya hem yazın hem de kışın yoğun bir turist akını geliyor. Özellikle son dönemde tesisleşmeyle beraber Erzurum, spor kulüplerinin kamplarını idmanlarını ve antrenmanlarını yaptığı önemli bir merkez haline geliyor. Bu tesisleşme arttığı müddetçe Erzurum daha fazla bir çekim noktasına gelecektir diye düşünüyorum."

Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu ve Cumhuriyetin kuruluşunda etkin olan bir kaç ilden biri olduğundan bahseden Muş, Erzurum'un o dönemki Milli Mücadelenin sembol şehirlerinden ve Milli Mücadelenin fitilinin ateşlendiği kentlerin başında gelen il olduğunu kaydetti.

Muş, Erzurum'un kadim bir kültürünün olduğunu anlatarak, "Erzurum, sadece cumhuriyetle beraber değil cumhuriyetin de ötesine giden çok derin tarihi bir şehir. Dolayısıyla Erzurum, bu saydığımız alanlarda belli bir mesafeye geldi ama üretimde, sanayide daha gidecek mesafemiz olduğu kanaatindeyiz. Erzurum'un bu anlamda yatırıma ihtiyacı var. Bu yatırımların özellikle üretim ve imalat sanayindeki yatırımların Erzurum'a kazandırılmasıyla Erzurum bambaşka bir çehreye bürünecektir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan alanda Bakan Muş, beraberindekilerle incelemelerde bulundu,

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Muş, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Naim Karataş ve partililerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne geçen Bakan Muş, burada çiçeklerle karşılandı.

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Kaynak: AA

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