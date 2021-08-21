Ticaret Bakanı Muş, Hatay'da - Son Dakika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sanayiciler ve iş insanları ile bir araya gelerek, istişare toplantısı yaptı.

Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, belediye başkanları, oda başkanları ve iş insanları ile partililerin katılımıyla düzenlenen kahvaltı sonrası Ticaret Bakanı Muş, istişare toplantısı gerçekleştirdi. Programın devamı basına kapalı sürdü. Bakan Muş, Hatay'da inceleme ve ziyaretlerini gün boyu sürdürecek.