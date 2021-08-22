Üye Girişi
TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA - Son Dakika

TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA

22.08.2021 11:50

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay ziyareti kapsamında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hatay ziyareti kapsamında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Muş burada, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun'dan brifing aldı. Toplantının ardından gümrük sahasını gezen Muş, çalışanlarla görüştü. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda basın açıklaması yapan Bakan Muş, Hatay'ın ticaret, sanayi ve tarım alanında önemli bir kenti olduğunu söyledi.

Muş'un, son dönemlerde yapılan yatırımlarla hem teknik hem de elektronik olarak sınırların en üst seviyede olduğunu belirterek şunları söyledi

Burada, izinsiz girişlere karşı her türlü tedbirimiz alınmış vaziyette. Sınırlarımızın güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmakta ve sağlanmakta. Burada yer yer duvarlar örülmüş vaziyette, devam eden inşaatlar söz konusu. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak özellikle bu kapılardaki girişlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için uğraşıyoruz. İzinsiz, kaçak herhangi bir girişe asla ve asla müsaade edilmeyecektir göz yumulmayacaktır. Burada tedbirlerimizi uygulamalarımızı daha da fazla yoğunlaştıracağımızı ifade etmek isterim. Tüm gümrük kapılarında tedbirler arttırılarak sürdürülecektir.ö

'SORUMLU BİZ DEĞİLİZ'

Konuşmasında, Afganistan'da ortaya çıkan gelişmelerden sonra başlayan göç akınlarının sorumlusunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmadığını söyleyen Muş, 'Oradaki bu gelişmelerin ortaya çıkmasından sorumlu biz değiliz. Dolayısıyla ortaya çıkan bu göçmen akınını Türkiye'nin göğüslemesi, buna tek başına katlanması söz konusu olamaz. Biz sınırlarımızda ve gümrük kapılarımızda gereken her türlü tedbiri alıp, asla ve asla oradan kaçak ve izinsiz geçişe müsaade etmeyeceğiz. Afganistan'da insani bir trajedi yaşanıyor. O bölgelerin bu hale gelmesinde sorumlu olanlar uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kurumların oradaki insanların durumunu düşünmesi, gerekli tedbirleri alması gerekir. İnsanlar bazen yalın ayak bazen de uçaklara tutunarak oradan çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla bu insani trajedinin uluslararası kuruluşlar tarafından ve oranın bu noktaya gelmesinde sorumlu olanlar tarafından giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Afganistan'daki bu insani dramın giderilmesi için uluslararası kuruluşların elini, taşın altına koyması lazım. Avrupa Birliği'nden tutun da Amerika'ya, Birleşmiş Milletler'e kadar bütün bu zengin devletlerin ve uluslararası kuruluşların insani trajedinin giderilmesi için gereken maddi ve diğer anlamdaki girişimleri sağlayarak tedbir almaları gerekmektedir. Biz her türlü tedbiri alıp sınırlarımızı, gümrük kapılarımızı korumaya devam edeceğizö ifadelerine yer verdi.

Bakan Muş ve beraberindeki heyet son olarak Zeytindalı Gümrük Kapısı'na geçerek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Muş'a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve AK Parrti İl Başkanı Adem Yeşildal eşlik etti.

TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA
TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA
TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA
TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA

Mehmet Muş, Türkiye, Hatay, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a kritik soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? 14:36 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a kritik soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi 14:13 Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde 13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz 13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi 13:12 Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı 12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu 11:13 Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:36 Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek
14:35 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a kritik soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?
14:34 İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi         
13:37
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı         
13:34
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti         
12:28
ABD sel felaketiyle boğuşuyor: 10 ölü, 31 kayıp ABD sel felaketiyle boğuşuyor: 10 ölü, 31 kayıp         
12:15
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif         
11:33
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:41:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİCARET BAKANI MUŞ, HATAY'DA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement