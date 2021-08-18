Ticaret Bakanı Muş, Irak'ta resmi temaslarda bulunuyor - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Bakan Muş, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve mevkidaşı Ala Ahmed el-Cuburi ile görüştü.

Irak Ticaret Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Bakan Muş, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile de bir araya gelecek.