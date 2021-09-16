Üye Girişi
Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'deki "Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'deki "Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması"nda konuştu Açıklaması

16.09.2021 16:38
Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'deki

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ahiliğin milletin asırlar boyunca birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ahiliğin milletin asırlar boyunca birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Muş, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yıl dönümünde, 34. Ahilik Haftası kutlamaları vesilesiyle Ahiler şehir Kırşehir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ahilik kültür ve felsefesinin ortaya koyduğu değerler ile yalnızca Anadolu'da ticaretle uğraşan Müslüman Türklere değil, tüm dünyaya rehberlik ederek geleceğe ışık tuttuğunu vurgulayan Muş, şunları söyledi:

"Tüketicinin korunmasından kalite standartlarına, mesleki yeterlilikten kooperatifçiliğe, piyasa gözetiminden mesleki örgütlenmeye, bugünün modern iktisadi dünyasında önemli yeri olan değerlerler ve kavramlar Ahilik teşkilatları tarafından yüzyıllar önce benimsenerek uygulanmıştır. Zamanın ötesinde duruşuyla tüm toplumlara ve ticaret ile uğraşan herkese yol gösteren bu değerler bütünü, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, zengin ile fakir, halk ile devlet arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmiştir. Ahilik sistemine tabi coğrafyalarda hakim olan doğruluk, hakkaniyet, sevgi ve saygıya dayalı ahenkli çalışma sistemi, işini en iyi şekilde icra eden, birbirine güvenen, adaletli bir toplum meydana getirerek refah seviyesini yükseltmiştir. Sadece ticarette değil, hayatın her alanında paylaşmayı, dürüstlüğü ve işini iyi yapmayı felsefesinin merkezine koyan Ahilik, milletimizin asırlar boyunca birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olmuştur."

Ticaret Bakanlığı olarak Ahilik kültürünü ve sistemini tanıtmak ve yaşatmak, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve Ahilik kültürünü evrensel bir marka haline getirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Muş, bu kapsamda her yıl Kırşehir'de olmak üzere, 81 ilde Ahilik Haftası etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ve Ahiliğin gençlere tanıştırılması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Ahilik panelleri düzenlediklerini anlattı.

İçinde bulundukları 2021 yılını, Ahi Evran Veli'nin 850. doğum yıl dönümü olması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ahi Evran Yılı" ilan ettiğini anımsatan Bakan Muş, "Ayrıca UNESCO 2021 yılını, 'Ahi Evran Yılı' olarak anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almıştır. Bu özel yılda Ahiliğin başkenti Kırşehir'de olmayı çok kıymetli buluyorum. Ahiliğin bugünkü temsilcileri olan sizlerin geleneği devam ettirmeniz büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Dünyanın her yerine yayılarak ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen salgın sürecinin esnaf ve sanatkarların iş ve kazançları üzerinde de etkisi olduğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin henüz ilk günlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kamuoyu ile paylaştığı ekonomik istikrar, kalkınma paketi ile esnafımıza ve diğer tüm kesimlere kalkan olduk. Esnaf ve sanatkarların kooperatif kefaletiyle veya doğrudan Halkbank'tan veya KOSGEB'den kullanmış oldukları kredilerin geri ödemelerini erteledik. Kredi geri ödemesi ertelemesi uygulamalarına özel sermayeli bankaları da dahil ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığınca kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak limitini iki katına çıkardık. 100 binlerce esnaf ve sanatkarımızın faydalandığı işletme kredisi ve ticari kredi kartı desteklerini hayata geçirdik. Gelir kaybı desteği ve kira desteği başlıkları altında 4 ay süre ile toplam 4,6 milyar Türk lirasını aşan hibe destekleri verdik. Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımıza 5 bin ve 3 bin Türk lirası tutarında toplam 4,3 milyar Türk lirasını aşan hibe desteği sağladık. Yıllık gelir vergisi beyanname ödeme süresini uzattık. Ayrıca salgından etkilenen sektörlerde mücbir sebep kapsamında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerine ait ödemeleri erteledik. Çeşitli sektörlerde KDV oranlarını düşürdük."

Kırşehir, Türkiye, Ahilik, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'deki 'Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu 18:03 Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi 17:52 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi 17:43 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı 17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı 16:46 Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı 16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti 15:49 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı

Son Dakika Haberleri
18:24 Galatasaray maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar
Galatasaray maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler Galatasaray maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler         
18:25
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi         
17:55
Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi         
17:50
Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı         
17:32
AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor         
17:30
Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak         
16:45
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz         
15:38
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 18:32:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'deki "Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement