Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor - Son Dakika
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Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor

16.04.2022 14:36
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluklara ilişkin "Planın üzerinde çok büyük TIR trafiği ve yolcu trafiği olduğundan kapıda yoğunluk yaşanabiliyor.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluklara ilişkin "Planın üzerinde çok büyük TIR trafiği ve yolcu trafiği olduğundan kapıda yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Sınır kapısında yaşanan yoğunlukla ilgili yetkililerle görüşerek açıklama yapan Bakan Muş, bazı adımlar atılacağını dile getirdi. Bakan Muş, "Burası bizim önemli ve yoğun kapılarımızdan bir tanesi. Baharın gelmesiyle beraber hem yolcu trafiğinde yani sivil araçların ve yayaların geliş gidişinde ciddi bir yoğunluk var hem de ihracatın artmasıyla beraber TIR trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiğin en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor. Şimdi konuştuğumuz bazı önlemler de var. Onunla alakalı bazı adımlar da atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de bu yaşanan yoğunluğun içeri doğru alınıp gerekli işlemlerin yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Fizibilite çalışmasını yapıp nihai karar vereceğiz. Planın üzerinde çok bir büyük bir TIR trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilebilmesi için büyük bir çaba var" diye konuştu.


Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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