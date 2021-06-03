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Ticaret Bakanı Muş'tan KKTC'li Bakanlar Arıklı ve Oğuz'a ziyaret - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş'tan KKTC'li Bakanlar Arıklı ve Oğuz'a ziyaret

03.06.2021 15:06
Ticaret Bakanı Muş'tan KKTC'li Bakanlar Arıklı ve Oğuz'a ziyaret, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret etti.

Bakan Muş, ilk olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'ya makamında ziyarette bulundu.

Bakan Arıklı, mevkidaşı Muş'un KKTC'de üniversite eğitimini tamamladığını hatırlattı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Türkiye ile KKTC'deki teknik heyetlerin iki ülke arasındaki ticaretin daha etkin hale getirilmesi için çalıştığını anımsatan Arıklı, çalışmalarda son noktaya gelindiğini ve bugün bir eylem planı imzalayarak, yeni bir sayfa açacaklarını kaydetti.

Arıklı, "KKTC'de önümüzdeki süreçte iki devletli bir siyasi hayata geçilecekse üreten bir toplum olmak zorundayız, ürettiğimizi de satmak zorundayız. Kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Bunları yapabilmek için de ana vatan Türkiye'nin katkılarına ve yardımlarına ihtiyaç duyacağız." dedi.

Göreve geldiği andan itibaren Bakan Muş'un kendilerine her türlü yardımı yaptığını ve desteği verdiğini dile getiren Arıklı, bu yardımların devam edeceğine inandıklarını söyledi.

"Biz, her zaman KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Muş ise görevi aldıktan sonra ilk resmi ziyaretlerinin KKTC'ye olduğunu hatırlattı.

KKTC'de eğitim için 5 yıl geçirdiğini ve burayı iyi tanığını belirten Muş, burada Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan bazı çalışmaları bir noktaya kadar getirdiklerini söyledi.

Muş, Bakan Arıklı'nın Ankara ziyareti sırasındaki bütün taleplerin tamamına yakınını karşıladıklarını ifade ederek, "Yeter ki siz burada üretin. KKTC için İhracat Eylem Planı hazırlanmasına destek olacağız." dedi.

İki ülkenin teknik heyetlerinin atılacak adımlarla ilgili çalışmaları bitirdiği bilgisini paylaşan Muş, "Biz bugün son rötuşları yapıp, yarın da buradan ayrılmış olacağız. Vardığımız mutabakatlar, hem Türkiye'ye hem KKTC'ye hayırlı olsun diyorum. İnşallah buranın ekonomisine, buradaki iş adamlarına, buranın üretim ve istihdamına önemli katkılar sağlar. Biz, her zaman KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz. Burada (Kıbrıs) iki devletli bir yapının her zaman destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Biz burada eğitim hayatımızı tamamladık"

Bakan Muş, daha sonra KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz'u makamında ziyaret etti.

Bakan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Bakan Muş'a yaptığı ziyaret için teşekkür ederek, yeni atandığı görevde kendilerine başarılar diledi.

Bakan Muş'un KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesinden mezun olduğunu ve bunun da kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Oğuz, KKTC ile Türkiye gümrükleri arasındaki sorunları çözmek için istişare edeceklerini de belirtti.

Bakan Muş ise iç ticaret, dış ticaret ve gümrüklerin kendi bakanlıklarının sorumluluk alanında olduğunu, hem KKTC hem de Türkiye tarafında gümrükle ilgili atılacak adımlarda KKTC'ye gereken desteği verebileceklerini kaydetti.

Muş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gümrükleri dünyada örnek gösterilecek seviyededir. Elektronik sistemler noktasında, bilgi sistemleri altyapısı, yazılımları ve dijitalliği konusunda çok ileri seviyededir. Biz bu bilgi birikimimizi buraya da aktarabiliriz, bu anlamda size destek de verebiliriz. KKTC'de bu konuyla ilgili bekleyen düzenlemenin hallolmasıyla bu konuda sizlerin beklentilerini karşılayabiliriz." dedi.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğu gibi kendisi için de Kıbrıs'ın ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Muş, "2000-2005 arasında Ada'da kaldım. Türkiye'de 28 Şubat'tan sonra eğitim hayatının zorlukları, çeşitli antidemokratik uygulamalardan dolayı Kıbrıs'a geldik, sağ olsun o zaman burası bize kucak açtı. Burada eğitimdeki şartlar, imkanlar ve özgürlük alanı çok daha iyiydi, biz burada eğitim hayatımızı tamamladık. Herkesin gönlünde bir yeri var, bizim gönlümüzde başka bir yeri var. O açıdan bakanlık olarak KKTC'ye her zamankinden daha fazla destek olacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Bakan Muş'a ziyaretleri sırasında, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ve diğer yetkililer eşlik etti.

Ekonomi, Türkiye, Kıbrıs, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş'tan KKTC'li Bakanlar Arıklı ve Oğuz'a ziyaret - Son Dakika


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