Muş haberi... Ticaret Bakanı Muş'tan Çekya'ya ortak yatırım çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Muş haberi... Ticaret Bakanı Muş'tan Çekya'ya ortak yatırım çağrısı Açıklaması

20.10.2022 11:19

Edinilen Muş gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Çekya'nın karşılıklı avantajlı lojistik konumları, vasıflı iş güçleri ve uygun yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine inandıklarını belirterek, "Bizler, yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Çekya'nın karşılıklı avantajlı lojistik konumları, vasıflı iş güçleri ve uygun yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine inandıklarını belirterek, "Bizler, yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim kapımız bu anlamda kurulacak her iş birliğinde Çekyalı dostlarımıza, muhataplarımıza açık olacaktır." dedi.

Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilen Türkiye-Çekya İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Çekya'nın hem ikili ilişkileri hem de Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği (AB) gibi çok taraflı platformlardaki iş birliği açısından çok önem verilen bir ülke olduğuna işaret eden Muş, özellikle AB Dönem Başkanlığını yürüten Çekya'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarında da önemli ortaklardan birisi olduğunu söyledi.

Muş, Kovid-19 salgını ve ardından Rusya- Ukrayna krizinin, üretim ve lojistiğin dinamiklerini bozarak küresel değer zincirlerinin işleyişinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, özellikle Kovid-19 döneminde AB'deki üreticilerin, tedarikçilerini yakın bölgelere kaydırmak adına ciddi çaba içine girdiklerini ve Türkiye'nin bu noktada güçlü üretim altyapısı ve lojistik avantajları ile öne çıktığını net şekilde gözlemlediklerini belirtti.

Ticaret hacminde 5 milyar dolar hedefi

Bu durumun Çekya ile ticarete de yansıdığını ve ikili ticaret hacminde bu zorlu süreçleri fırsata çevirdiklerini anlatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılında ikili ticaret hacmimiz bugüne kadar kaydedilen en yüksek ticaret hacmi olan 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaretimizdeki bu artış ivmesiyle birlikte bu yıl sonunda 5 milyar dolara ulaşabileceğimize inancımız tamdır. İkili ticaretimizde ve yatırım ilişkilerimizde yakaladığımız bu momentum, iki gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. İlk olarak, pandemi ve jeopolitik risklerin doğurduğu belirsizlik ortamında Çek şirketleri Türk firmalarının kalitesine ve rekabetçiliğine olan güvenini korumuştur. İkinci olarak ise ülkemiz ticarette güvenilir limanlardan biri olma konumunu bir kez daha perçinlemiş durumdadır."

Bakan Muş, iki ülke yatırım ilişkilerinde de son dönemde önemli iş birliklerinin ortaya çıktığını belirterek, "Özellikle enerji, otomotiv ve lojistik gibi birçok sektörde firmalarımız karşılıklı olarak yatırımlarını sürdürmektedir. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizin yatırım alanında son 20 yılda gösterdiği performansa benzer şekilde Çekya da yatırımlar alanında önemli bir destinasyon olmuştur. Çekya'nın bu performansla AB içinde kişi başına en fazla yabancı sermaye çeken ülkeler arasına girmesi ayrıca dikkat çekicidir. Bu itibarla ülkelerimizin karşılıklı avantajlı lojistik konumları, vasıflı iş güçleri ve uygun yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

İş birliği alanları yeşil ve dijital dönüşüm

Bu kapsamda, son yıllarda küresel bir trend halini alan ve özellikle Kovid-19 döneminde önemi daha da belirginleşen yeşil ve dijital dönüşümün, bu dönemde en önemli iş birliği alanı olduğunu düşündüklerini dile getiren Muş, bugün yapacakları komite toplantısında da yeşil ekonomi alanında kapsamlı programa ve hedeflere sahip Çekya ile Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusunda birlikte çalışma kararlılığını güçlü şekilde vurgulayacaklarını söyledi.

Muş, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde amaçlanan seviyelere gelinebilmesi için en önemli görevin özel sektöre düştüğünü vurgulayarak, "Bizler, yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim kapımız bu anlamda kurulacak her iş birliğinde Çekyalı dostlarımıza, muhataplarımıza açık olacaktır. Bunu bir kez de burada açık bir yüreklilikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ile ikili ekonomik ilişkileri ele almak ve JETCO kapsamında diğer ekonomik ve teknik iş birliği meselelerini görüşmek üzere toplantılar gerçekleştireceklerini anlatan Muş, konuşmasının ardından da Ankara Sanayi Odası ve Çek Enerji Sanayi Ortaklığı arasında nükleer enerji alanında iş birliğini hedefleyen bir mutabakat zaptı imzasına şahitlik edeceğini bildirdi.

ASO'dan nükleer alanda iş birliği protokolü

Bakan Muş'un konuşmasının ardından Ankara Sanayi Odası ile Çek Enerji Sanayii Ortaklığı arasındaki iş birliği anlaşması Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şahitliğinde ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Çek Enerji Sanayii Birliği Başkanı Milan Simonovsky tarafından imzalandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Muş haberi... Ticaret Bakanı Muş'tan Çekya'ya ortak yatırım çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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