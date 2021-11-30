Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini bildirdi Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin bu yılın 3'üncü çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,4'lük büyümeye ilişkin, "Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin bu yılın 3'üncü çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,4'lük büyümeye ilişkin, "Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Muş, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, "Ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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