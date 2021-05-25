Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı

25.05.2021 10:14
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı, System.String[]

Son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığına ilişkin iddialarına Ticaret Bakanı Mehmet Muş yanıt verdi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Muş, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Son dönemde YouTube kanalından paylaştığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in gündeme getirdiği Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı yönündeki iddiaları büyük ses getirmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

"2021 YILINDA GERÇEKLEŞEN İTHALAT BULUNMAMAKTADIR"

Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında bazı soruların yer aldığına dikkat çeken Bakan Muş, "Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

İşte Bakan Muş'un o tweet'i;

Ticaret Bakanı Muş'tan Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına ilişkin açıklama: 1 gram dahi alınmadı
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı

Sedat Peker, Venezuela, Türkiye, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (36)
  • Ccc: Allah bilir bunlar kedi askerini polisini şehid edende bunlar çıkmasa bak ne olayım bazı cesur asker ve polis bu uyuşturucu baronların üstüne gidince baktılar bu polislerin askerlerin elinde kurtulamiyacaklar sonra bu askeri ve polisi şehid ettiler suçude başkalarına atılar Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:43
Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek         
11:32
Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır         
11:22
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:51:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement