Son dönemde YouTube kanalından paylaştığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in gündeme getirdiği Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı yönündeki iddiaları büyük ses getirmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında bazı soruların yer aldığına dikkat çeken Bakan Muş, "Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.
İşte Bakan Muş'un o tweet'i;
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı - Son Dakika Ekonomi