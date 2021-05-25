Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı

Ccc:

Allah bilir bunlar kedi askerini polisini şehid edende bunlar çıkmasa bak ne olayım bazı cesur asker ve polis bu uyuşturucu baronların üstüne gidince baktılar bu polislerin askerlerin elinde kurtulamiyacaklar sonra bu askeri ve polisi şehid ettiler suçude başkalarına atılar