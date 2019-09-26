Ticaret Bakanı Pekcan, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı - NEW
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması NEW Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması NEW Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.
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