Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı."
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Ticaret Bakanı Pekcan: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı."

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı."

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için engeller kalkmalı." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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