Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: '16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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