Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Pekcan: '16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:32 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."
Son Dakika Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti