Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan: '16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık.' - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık."

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık." - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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