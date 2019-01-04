Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de İhracatımızın İthalatımızı Karşılama Oranı Bir Önceki Yıla Göre 8,2...
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Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artıs¸la yüzde 75,3 düzeyine yükseldi.
Ticaret Bakanı
Pekcan: "2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artıs¸la yüzde 75,3 düzeyine yükseldi."
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:36 Kaynak: AA
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