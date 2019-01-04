Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de İhracatımızın İthalatımızı Karşılama Oranı Bir Önceki Yıla Göre 8,2...

Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de İhracatımızın İthalatımızı Karşılama Oranı Bir Önceki Yıla Göre 8,2...

55 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artıs¸la yüzde 75,3 düzeyine yükseldi.

Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "2018'de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı bir önceki yıla göre 8,2 puan artıs¸la yüzde 75,3 düzeyine yükseldi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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